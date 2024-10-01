Магнитные бури: будет ли Солнце активным 1 октября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается небольшая солнечная активность К-индекса 3 (зеленый уровень), которая не окажет существенного влияния на людей.

К-индекс применяют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Напомним, первая сильная магнитная буря октября ожидается примерно с 3 по 6 октября. Сначала сила бури составит 4 балла, затем поднимется до 5.

Какое влияние могут оказать магнитные бури

К сожалению, для метеозависимых людей магнитные бури могут обернуться неприятными симптомами, такими как:

головная боль;

повышенная усталость или слабость;

повышенная тревожность;

проблемы со сном – бессонница или плохой сон;

снижение концентрации;

повышение артериального давления у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Хотя не все испытывают эти симптомы, магнитные бури могут влиять на людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде. Облегчить состояние можно благодаря полноценному сну, прогулкам на свежем воздухе и правильному питанию.