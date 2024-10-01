Магнітні бурі: чи буде Сонце активним 1 жовтня

У вівторок, 1 жовтня, на Землі істотних магнітних бур не очікується. Геомагнітна обстановка буде спокійною.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні очікується невелика сонячна активність К-індексу 3 (зелений рівень), яка не матиме істотного впливу на людей.
К-індекс застосовують для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.
Нагадаємо, перша сильна магнітна буря жовтня очікується приблизно з 3 по 6 жовтня. Спочатку сила бурі становитиме 4 бали, потім підніметься до 5.
Який вплив можуть мати магнітні бурі
На жаль, для метеозалежних людей магнітні бурі можуть обернутися неприємними симптомами, такими як:
- головний біль;
- підвищена втома або слабкість;
- підвищена тривожність;
- проблеми зі сном – безсоння або поганий сон;
- зниження концентрації;
- підвищення артеріального тиску у людей із серцево-судинними захворюваннями.
Хоча не всі відчувають ці симптоми, магнітні бурі можуть впливати на людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі. Полегшити стан можна завдяки повноцінному сну, прогулянкам на свіжому повітрі та правильному харчуванню.