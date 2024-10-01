Магнітні бурі: чи буде Сонце активним 1 жовтня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні очікується невелика сонячна активність К-індексу 3 (зелений рівень), яка не матиме істотного впливу на людей.

К-індекс застосовують для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Нагадаємо, перша сильна магнітна буря жовтня очікується приблизно з 3 по 6 жовтня. Спочатку сила бурі становитиме 4 бали, потім підніметься до 5.

Який вплив можуть мати магнітні бурі

На жаль, для метеозалежних людей магнітні бурі можуть обернутися неприємними симптомами, такими як:

головний біль;

підвищена втома або слабкість;

підвищена тривожність;

проблеми зі сном – безсоння або поганий сон;

зниження концентрації;

підвищення артеріального тиску у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Хоча не всі відчувають ці симптоми, магнітні бурі можуть впливати на людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі. Полегшити стан можна завдяки повноцінному сну, прогулянкам на свіжому повітрі та правильному харчуванню.