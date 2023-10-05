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Магнитные бури: какой прогноз в четверг

Магнитные бури: какой прогноз в четверг

Отдельные возмущенные периоды в четверг, 5 октября, обещают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические «болячки», стоит более внимательно отнестись к своему здоровью и держать под рукой нужные лекарства.

По прогнозам астросиноптиков, небольшие возмущения геомагнитного поля  возможны 13-15 октября и 23-26 октября. А 29-30 октября ожидается магнитная буря средней мощности.

Как пережить геомагнитный шторм

Следует помнить, что на разных людей солнечная активность влияет по-разному: у кого-то она вызывает подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний.

Кроме того, сильные магнитные колебания могут повлиять на работу электронных устройств и коммуникационных систем, поэтому в эти дни рекомендуют уменьшить время пользования гаджетами.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

  • заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
  • помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
  • полноценно отдыхать и спать ночью;
  • пить негазированную воду, травяной чай, хотя бы на время отказаться от кофе и алкоголя.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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