Магнитные бури: какой прогноз в четверг

Отдельные возмущенные периоды в четверг, 5 октября, обещают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические «болячки», стоит более внимательно отнестись к своему здоровью и держать под рукой нужные лекарства.
По прогнозам астросиноптиков, небольшие возмущения геомагнитного поля возможны 13-15 октября и 23-26 октября. А 29-30 октября ожидается магнитная буря средней мощности.
Как пережить геомагнитный шторм
Следует помнить, что на разных людей солнечная активность влияет по-разному: у кого-то она вызывает подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний.
Кроме того, сильные магнитные колебания могут повлиять на работу электронных устройств и коммуникационных систем, поэтому в эти дни рекомендуют уменьшить время пользования гаджетами.
Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
- помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
- полноценно отдыхать и спать ночью;
- пить негазированную воду, травяной чай, хотя бы на время отказаться от кофе и алкоголя.