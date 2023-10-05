Магнітні бурі: який прогноз у четвер

Окремі обурені періоди у четвер, 5 жовтня, обіцяють спеціалісти Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку та людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров’я.

Метеозалежним людям, а також тим, хто має хронічні «болячки», варто уважніше поставитися до свого здоров’я і тримати під рукою потрібні ліки.

За прогнозами астросиноптиків, невеликі обурення геомагнітного поля можливі 13-15 жовтня та 23-26 жовтня. А 29-30 жовтня очікується магнітна буря середньої потужності.

Як пережити геомагнітний шторм

Слід пам’ятати, що на різних людей сонячна активність впливає по-різному: у когось вона спричиняє пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.

Крім того, сильні магнітні коливання можуть вплинути на роботу електронних пристроїв та комунікаційних систем, тож у ці дні рекомендують зменшити час користування гаджетами.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є ліки від загострення хронічних захворювань;

пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;

повноцінно відпочивати та спати вночі;

пити негазовану воду, трав’яний чай, хоча б на якийсь час відмовитися від кави та алкоголю.