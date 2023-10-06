Магнитные бури: какой прогноз на 6 октября

Отдельные возмущенные периоды в пятницу, 6 октября, обещают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

По предварительным прогнозам, в октябре 2023 года геомагнитная обстановка будет спокойнее, чем в сентябре, тем не менее, нас ждут несколько как умеренных, так и достаточно мощных магнитных штормов. Возмущения геомагнитного поля возможны 13-15 октября и 23-26 октября. А 29-30 октября ожидается магнитная буря средней мощности.

Метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические «болячки», стоит более внимательно отнестись к своему здоровью и держать под рукой нужные лекарства.

Чтобы благополучно пережить неспокойные дни, медики рекомендуют:

соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки);

полноценно питаться, пить достаточно воды;

выходить на прогулки на свежем воздухе;

снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.

При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.