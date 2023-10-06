Магнитные бури: какой прогноз на 6 октября

Отдельные возмущенные периоды в пятницу, 6 октября, обещают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
По предварительным прогнозам, в октябре 2023 года геомагнитная обстановка будет спокойнее, чем в сентябре, тем не менее, нас ждут несколько как умеренных, так и достаточно мощных магнитных штормов. Возмущения геомагнитного поля возможны 13-15 октября и 23-26 октября. А 29-30 октября ожидается магнитная буря средней мощности.
Метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические «болячки», стоит более внимательно отнестись к своему здоровью и держать под рукой нужные лекарства.
Чтобы благополучно пережить неспокойные дни, медики рекомендуют:
- соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки);
- полноценно питаться, пить достаточно воды;
- выходить на прогулки на свежем воздухе;
- снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.
При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.