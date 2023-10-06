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Магнітні бурі: який прогноз на 6 жовтня

Магнітні бурі: який прогноз на 6 жовтня

Окремі збурені періоди у п’ятницю, 6 жовтня, обіцяють спеціалісти Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку та людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров’я.

За попередніми прогнозами, у жовтні 2023 року геомагнітна обстановка буде спокійнішою, ніж у вересні, проте на нас чекають кілька як помірних, так і досить потужних магнітних штормів. Обурення геомагнітного поля можливі 13-15 жовтня і 23-26 жовтня. А 29-30 жовтня очікується магнітна буря середньої потужності.

Метеозалежним людям, а також тим, хто має хронічні «болячки», варто уважніше поставитися до свого здоров’я і тримати під рукою потрібні ліки.

Щоб благополучно пережити неспокійні дні, медики рекомендують:

  • дотримуватись режиму сну (не менше 7-9 годин на добу);
  • повноцінно харчуватися, пити достатньо води;
  • виходити на прогулянки на свіжому повітрі;
  • знизити фізичні та психоемоційні навантаження.

При погіршенні самопочуття чи загостреннях хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.

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