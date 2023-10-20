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Магнітні бурі: який прогноз на 20 жовтня

Магнітні бурі: який прогноз на 20 жовтня

У п’ятницю, 20 жовтня, в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують спокійну геомагнітну атмосферу.

Магнітна або сонячна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Найближча за датами магнітна буря, яка триватиме 4 дні, буде з 23 по 26 жовтня. Потім після перерви один день викиди повторяться і триватимуть два дні – 29 і 30 жовтня. Перша магнітна буря буде слабкою інтенсивністю, а наступні два дні вплив буде відчуватися сильніше.

Вплив магнітних бур на здоров’я людей мало вивчений вченими. Деякі дослідження вказують на те, що під час бур неприємні симптоми переживають багато метеозалежних людей. Але інші експерименти свідчать, що наслідки бур відчувають лише космонавти і пілоти.

Незважаючи на розбіжності серед вчених, багато людей скаржаться на погіршення самопочуття в такі дні. Серед тих, хто відчуває вплив бур найчастіше, виділяються метеочутливі та літні люди, вагітні жінки, а також люди, які страждають на хронічні захворювання.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

  • заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є ліки від загострення хронічних захворювань;
  • пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
  • повноцінно відпочивати та спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);
    пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.
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