Магнитные бури: какой прогноз 2 сентября

2 сентября ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. По прогнозам ученых солнечный максимум нас настигнет к концу года.

В сентябре 2023 года магнитные бури ожидаются: 6, 7-10, 26-28, 30 сентября.

6 сентября — сильная магнитная буря.

С 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря.

С 26 по 28 сентября — очень сильная магнитная буря.

30 сентября — умеренная магнитная буря.

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

Заниматься физической активностью.

Поддерживать здоровый рацион питания.

Больше отдыхать и высыпаться.

Пить больше чистой воды.

Не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу.

Избегать стресса и тревожных событий.

Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

Солнце подходит к пику в своей активности

По словам экспертов, солнечный максимум может наступить уже в конце 2023 года, гораздо раньше, чем прогнозировалось, сообщает Live Science.

Солнце следует 11-летнему циклу активности. Примерно каждые 11 лет магнитные поля звезды «запутываются» как клубок тесно переплетенных лент. А затем лопаются от перенапряжения, приводя к перевороту полюсов. В преддверии этого переворота активность Солнца увеличивается, оно выбрасывает потоки плазмы, покрывается гигантскими пятнами и испускает потоки излучения.

Этот период увеличения активности называется солнечным максимумом. Это также непростой период для Земли, которую накрывают магнитные бури, которые могут нарушить связь, повредить энергетическую инфраструктуру, нанести вред некоторым живым существам и повредить спутники на орбите.

Изначально ученые предсказывали, что нынешний солнечный максимум достигнет пика в 2025 году. Но обилие солнечных пятен, солнечных бурь и других явлений предполагает, что солнечный максимум может наступить уже в конце этого года.