Магнітні бурі: який прогноз 2 вересня

2 вересня вчені прогнозують спокійну геомагнітну обстановку. За прогнозами вчених, сонячний максимум нас наздожене до кінця року.

Магнітні бурі у вересні 2023 очікуються: 6, 7-10, 26-28, 30 вересня.

6 вересня – сильна магнітна буря.

З 7 по 10 вересня – триденна магнітна буря.

З 26 по 28 вересня – дуже сильна магнітна буря.

30 вересня – помірна магнітна буря.

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

Займатися фізичною активністю.

Підтримувати здоровий раціон харчування.

Більше відпочивати та висипатися.

Пити більше чистої води.

Не вживати алкогольних напоїв та жирної їжі.

Уникати стресу та тривожних подій.

Перевірити вміст аптечки на наявність необхідних ліків.

Сонце підходить до піку у своїй активності

За словами експертів, сонячний максимум може настати вже наприкінці 2023 року, набагато раніше, ніж прогнозувалося, повідомляє Live Science.

Сонце слідує 11-річному циклу активності. Приблизно кожні 11 років магнітні поля зірки заплутуються як клубок тісно переплетених стрічок. А потім лопаються від перенапруги, призводячи до перевороту полюсів. Напередодні цього перевороту активність Сонця збільшується, воно викидає потоки плазми, покривається гігантськими плямами і випромінює потоки випромінювання.

Цей період збільшення активності називається сонячним максимумом. Це також непростий період для Землі, яку накривають магнітні бурі, які можуть порушити зв’язок, пошкодити енергетичну інфраструктуру, завдати шкоди деяким живим істотам та пошкодити супутники на орбіті.

Спочатку вчені передбачали, що нинішній сонячний максимум досягне піку у 2025 році. Але велика кількість сонячних плям, сонячних бур та інших явищ передбачає, що сонячний максимум може настати вже наприкінці цього року.