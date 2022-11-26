Магнитные бури: какой будет суббота 26 ноября

В пятницу, 25 ноября 2022 года, Землю накрыла мощная магнитная буря. Как ожидалось, этот космический шторм продлится несколько дней.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, существенных магнитных бурь сегодня не ожидается: в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.
А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на 26 ноября отдельные возмущенные периоды – возможно, отголоски вчерашней бури.
В то же время стоит отметить, что сегодня многие могут ощущать сонливость и нехорошее настроение. Также напомним, что к воздействию магнитных бурь наиболее чувствительны метеозависимые люди, люди пожилого возраста, беременные женщины, а также те, кто страдает от хронических заболеваний.
Во время магнитных бурь возможны:
- повышенное артериальное давление;
- учащенное сердцебиение;
- плохое общее самочувствие;
- головная боль;
- тошнота, часто как следствие головной боли;
- головокружение и потеря сознания;
- слабость, апатия, вялость;
- проблемы со сном, нарушение сна,
- боли в мышцах и суставах.
Как же уберечься от негативного влияние магнитной бури на организм?
- сведите к минимуму употребление кофе, не употребляйте алкоголь;
- не употребляйте тяжелую пищу;
- ложитесь спать раньше;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- примите ванну с солью;
- старайтесь избегать стресса (насколько это возможно в нынешние непростые времена).