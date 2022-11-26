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Магнитные бури: какой будет суббота 26 ноября

Магнитные бури: какой будет суббота 26 ноября

В пятницу, 25 ноября 2022 года, Землю накрыла мощная магнитная буря. Как ожидалось, этот космический шторм продлится несколько дней.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, существенных магнитных бурь сегодня не ожидается: в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на 26 ноября отдельные возмущенные периоды – возможно, отголоски вчерашней бури.

В то же время стоит отметить, что сегодня многие могут ощущать сонливость и нехорошее настроение. Также напомним, что к воздействию магнитных бурь наиболее чувствительны метеозависимые люди, люди пожилого возраста, беременные женщины, а также те, кто страдает от хронических заболеваний.

Во время магнитных бурь возможны:

  • повышенное артериальное давление;
  • учащенное сердцебиение;
  • плохое общее самочувствие;
  • головная боль;
  • тошнота, часто как следствие головной боли;
  • головокружение и потеря сознания;
  • слабость, апатия, вялость;
  • проблемы со сном, нарушение сна,
  • боли в мышцах и суставах.

Как же уберечься от негативного влияние магнитной бури на организм?

  • сведите к минимуму употребление кофе, не употребляйте алкоголь;
  • не употребляйте тяжелую пищу;
  • ложитесь спать раньше;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • примите ванну с солью;
  • старайтесь избегать стресса (насколько это возможно в нынешние непростые времена).
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Редакция ПРОФИЛЬ

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