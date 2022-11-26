Магнитные бури: какой будет суббота 26 ноября

В пятницу, 25 ноября 2022 года, Землю накрыла мощная магнитная буря. Как ожидалось, этот космический шторм продлится несколько дней.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, существенных магнитных бурь сегодня не ожидается: в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на 26 ноября отдельные возмущенные периоды – возможно, отголоски вчерашней бури.

В то же время стоит отметить, что сегодня многие могут ощущать сонливость и нехорошее настроение. Также напомним, что к воздействию магнитных бурь наиболее чувствительны метеозависимые люди, люди пожилого возраста, беременные женщины, а также те, кто страдает от хронических заболеваний.

Во время магнитных бурь возможны:

повышенное артериальное давление;

учащенное сердцебиение;

плохое общее самочувствие;

головная боль;

тошнота, часто как следствие головной боли;

головокружение и потеря сознания;

слабость, апатия, вялость;

проблемы со сном, нарушение сна,

боли в мышцах и суставах.

Как же уберечься от негативного влияние магнитной бури на организм?

сведите к минимуму употребление кофе, не употребляйте алкоголь;

не употребляйте тяжелую пищу;

ложитесь спать раньше;

проводите больше времени на свежем воздухе;

примите ванну с солью;

старайтесь избегать стресса (насколько это возможно в нынешние непростые времена).