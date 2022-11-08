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Магнитные бури: каким будет вторник 8 ноября

Магнитные бури: каким будет вторник 8 ноября

По информации специалистов солнечных лабораторий, сегодня, во вторник, 8 ноября 2022 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не предвидится.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины уточняют: 8 ноября возможны отдельные возмущенные периоды.

Также сообщается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

По прогнозам, следующая магнитная буря в этом месяце ожидается с 10 по 12 ноября. Активность Солнца 10 ноября будет высокой, а 11 и 12 числа – средней.

Также может сильно «заштормить» 18-19 ноября и 24-26 ноября. В эти дни метеозависимым людям следует быть крайне осторожными и внимательно отнестись к своему здоровью. В то же время обратим внимание, что в первую очередь следует готовиться к магнитной буре, которая пройдет 10-12 ноября, а дальнейшие прогнозы еще могут значительно измениться из-за непостоянства Солнца.

Во время магнитной бури у человека могут возникать следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • боль в груди и мышцах;
  • повышенная температура;
  • скачки артериального давления;
  • слабость;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная раздражительность.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие магнитных бурь, стоит придерживаться определенных правил. В опасные дни следует:

  • отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков и сигарет;
  • меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций;
  • пить травяной и зеленый чай;
  • можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай;
  • есть меньше жареной, жирной и острой еды, отказаться от фастфуда;
  • соблюдать режим дня, ложиться спать в одно и то же время, достаточно высыпаться;
  • регулярно проветривать комнату и чаще бывать на свежем воздухе.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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