Магнитные бури: каким будет самочувствие 8 августа

Солнечная активность идет на спад, и в четверг, 8 августа, ожидаются слабые магнитные волнения с К-индексом 3 (зеленый уровень).
Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Следующая слабая магнитная буря прогнозируется в середине месяца – с 13 по 16 августа.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, а также пожилые и метеочувствительные.
В то же время некоторые исследования показывают, что во время магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают пилоты, пассажиры самолетов и космонавты – то есть люди, которые находятся на большой высоте от земли. А для здоровых людей, ведущих здоровый образ жизни, этот период проходит незаметно и без каких-либо последствий.
Как пережить магнитные бури
Чтобы помочь организму благополучно и без ущерба пережить магнитные бури, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- отдавайте предпочтение здоровому питанию, не злоупотребляйте жирной пищей;
- пейте чистую воду или травяной чай, а от алкоголя воздержитесь;
- отдыхайте и высыпайтесь;
- избегайте стрессовых факторов;
- проверьте содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.