Магнитные бури: каким будет самочувствие 8 августа

Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Следующая слабая магнитная буря прогнозируется в середине месяца – с 13 по 16 августа.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, а также пожилые и метеочувствительные.

В то же время некоторые исследования показывают, что во время магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают пилоты, пассажиры самолетов и космонавты – то есть люди, которые находятся на большой высоте от земли. А для здоровых людей, ведущих здоровый образ жизни, этот период проходит незаметно и без каких-либо последствий.

Как пережить магнитные бури

Чтобы помочь организму благополучно и без ущерба пережить магнитные бури, придерживайтесь следующих рекомендаций: