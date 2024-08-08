Магнітні бурі: яким буде самопочуття 8 серпня

Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Наступна слабка магнітна буря прогнозується в середині місяця – з 13 по 16 серпня.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також люди похилого віку та метеочутливі.

Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також літні та метеочутливі.

У той же час деякі дослідження показують, що під час магнітних бурь погіршення самопочуття зазнають пілоти, пасажири літаків та космонавти – тобто люди, які перебувають на великій висоті від землі. А для здорових людей, які ведуть здоровий спосіб життя, цей період минає непомітно і без будь-яких наслідків.

Як пережити магнітні бурі

Щоб допомогти організму благополучно і без шкоди пережити магнітні бурі, дотримуйтесь наступних рекомендацій: