Магнитные бури: каким будет это воскресенье и каков прогноз на октябрь

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в первый день октября 2023 года, существенной магнитной бури не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды.

В любом случае метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические «болячки», стоит более внимательно отнестись к своему здоровью и держать под рукой нужные лекарства.

Когда магнитные бури в октябре-2023

По прогнозам астросиноптиков, в октябре нас ждут как умеренные, так и достаточно сильные магнитные бури. Ближайшую магнитную бурю прогнозируют уже на понедельник, 2 октября. Но этот шторм, как ожидается, будет слабым.

А вот 5 октября Землю может накрыть достаточно мощная магнитная буря, пик которой будет утром.

Небольшие возмущения геомагнитного поля также возможны 13-15 октября и 23-26 октября. А 29-30 октября ожидается магнитная буря средней мощности.

Как пережить геомагнитный шторм

Следует помнить, что на разных людей солнечная активность влияет по-разному: у кого-то она вызывает подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний.

Кроме того, сильные магнитные колебания могут повлиять на работу электронных устройств и коммуникационных систем, поэтому в эти дни рекомендуют уменьшить время пользования гаджетами.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;

помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;

полноценно отдыхать и спать ночью;

пить негазированную воду, травяной чай, хотя бы на время отказаться от кофе и алкоголя.