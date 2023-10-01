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Магнітні бурі: якою буде ця неділя і який прогноз на жовтень

Магнітні бурі: якою буде ця неділя і який прогноз на жовтень

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у перший день жовтня 2023 року, суттєвої магнітної бурі не очікується, проте можливі окремі періоди збурення.

У будь-якому випадку метеозалежним людям, а також тим, хто має хронічні «болячки», варто уважніше поставитися до свого здоров’я і тримати під рукою потрібні ліки.

Коли магнітні бурі у жовтні-2023

За прогнозами астросиноптиків, у жовтні на нас чекають як помірні, так і досить сильні магнітні бурі. Найближчу магнітну бурю прогнозують уже на понеділок 2 жовтня. Але цей шторм, як очікується, буде слабким.

А ось 5 жовтня Землю може накрити досить потужна магнітна буря, пік якої буде вранці.

Невеликі збурення геомагнітного поля також можливі 13-15 жовтня та 23-26 жовтня. А 29-30 жовтня очікується магнітна буря середньої потужності.

Як пережити геомагнітний шторм

Слід пам’ятати, що на різних людей сонячна активність впливає по-різному: у когось вона спричиняє пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.

Крім того, сильні магнітні коливання можуть вплинути на роботу електронних пристроїв та комунікаційних систем, тож у ці дні рекомендують зменшити час користування гаджетами.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

  • заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;
  • пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
  • повноцінно відпочивати та спати вночі;
  • пити негазовану воду, трав’яний чай, хоча б на якийсь час відмовитися від кави та алкоголю.
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