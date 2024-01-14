Магнитные бури: каких «сюрпризов» ждать 14 января

В январе 2024 года нас ждет серия магнитных бурь, которые могут негативно повлиять на наше самочувствие. А чего ждать от дня сегодняшнего, 14 января?
Магнитные бури: прогноз и симптомы
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 14 января 2024 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны «периоды штормовой космической погоды». Также, по прогнозам, в этот день многие могут ощущать повышенную чувствительность к изменениям погоды.
А это значит, что тем, кто страдает от погодных капризов, и обладателям хронических заболеваний следует быть настороже и держать под рукой лекарства от головной боли и повышенного давления.
Чаще всего в период магнитных бурь наблюдаются:
- подавленное настроение и раздражительность;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- апатия или тревога;
- головная боль и головокружение;
- обострение хронических заболеваний.
В то же время многие люди переносят опасные дни без серьезных симптомов и без большого вреда для здоровья.
Как уберечься от магнитных бурь
В дни магнитных бурь как правило рекомендуют больше отдыхать, следить за своим здоровьем и полноценно высыпаться, а также:
- полноценно и регулярно питаться;
- пить достаточно воды и травяного чая;
- уменьшить физические и психоэмоциональные нагрузки;
- чаще гулять на свежем воздухе, регулярно проветривать помещение;
- ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения;
- по вечерам стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами;
- при необходимости – обращаться за помощью медиков.