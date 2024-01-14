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Магнитные бури: каких «сюрпризов» ждать 14 января

Магнитные бури: каких «сюрпризов» ждать 14 января

В январе 2024 года нас ждет серия магнитных бурь, которые могут негативно повлиять на наше самочувствие. А чего ждать от дня сегодняшнего, 14 января?

Магнитные бури: прогноз и симптомы

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 14 января 2024 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны «периоды штормовой космической погоды». Также, по прогнозам, в этот день многие могут ощущать повышенную чувствительность к изменениям погоды.

А это значит, что тем, кто страдает от погодных капризов, и обладателям хронических заболеваний следует быть настороже и держать под рукой лекарства от головной боли и повышенного давления.

Чаще всего в период магнитных бурь наблюдаются:

  • подавленное настроение и раздражительность;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия или тревога;
  • головная боль и головокружение;
  • обострение хронических заболеваний.

В то же время многие люди переносят опасные дни без серьезных симптомов и без большого вреда для здоровья.

Как уберечься от магнитных бурь

В дни магнитных бурь как правило рекомендуют больше отдыхать, следить за своим здоровьем и полноценно высыпаться, а также:

  • полноценно и регулярно питаться;
  • пить достаточно воды и травяного чая;
  • уменьшить физические и психоэмоциональные нагрузки;
  • чаще гулять на свежем воздухе, регулярно проветривать помещение;
  • ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения;
  • по вечерам стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами;
  • при необходимости – обращаться за помощью медиков.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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