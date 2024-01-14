Магнитные бури: каких «сюрпризов» ждать 14 января

Магнитные бури: прогноз и симптомы

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 14 января 2024 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны «периоды штормовой космической погоды». Также, по прогнозам, в этот день многие могут ощущать повышенную чувствительность к изменениям погоды.

А это значит, что тем, кто страдает от погодных капризов, и обладателям хронических заболеваний следует быть настороже и держать под рукой лекарства от головной боли и повышенного давления.

Чаще всего в период магнитных бурь наблюдаются:

подавленное настроение и раздражительность;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия или тревога;

головная боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний.

В то же время многие люди переносят опасные дни без серьезных симптомов и без большого вреда для здоровья.

Как уберечься от магнитных бурь

В дни магнитных бурь как правило рекомендуют больше отдыхать, следить за своим здоровьем и полноценно высыпаться, а также:

полноценно и регулярно питаться;

пить достаточно воды и травяного чая;

уменьшить физические и психоэмоциональные нагрузки;

чаще гулять на свежем воздухе, регулярно проветривать помещение;

ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения;

по вечерам стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами;

при необходимости – обращаться за помощью медиков.