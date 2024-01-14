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Магнітні бурі: яких «сюрпризів» чекати 14 січня

Магнітні бурі: яких «сюрпризів» чекати 14 січня

У січні 2024 року на нас чекає серія магнітних бур, які можуть негативно вплинути на наше самопочуття. А чого чекати від дня сьогоднішнього, 14 січня?

Магнітні бурі: прогноз та симптоми

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 14 січня 2024 року, очікується підвищена геомагнітна активність і можливі «періоди штормової космічної погоди». Також, за прогнозами, у цей день багато хто може відчувати підвищену чутливість до змін погоди.

А це означає, що тим, хто страждає від погодних примх, і власникам хронічних захворювань слід бути настороже і тримати під рукою ліки від головного болю та підвищеного тиску.

Найчастіше в період магнітних бур спостерігаються:

  • пригнічений настрій і дратівливість;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • порушення сну;
  • біль у суглобах;
  • апатія або тривога;
  • головний біль та запаморочення;
  • загострення хронічних захворювань.

У той же час багато людей переносять небезпечні дні без серйозних симптомів і без шкоди здоров’ю.

Як уберегтися від магнітних бур

У дні магнітних бур, як правило, рекомендують більше відпочивати, стежити за своїм здоров’ям і повноцінно висипатися, а також:

  • повноцінно та регулярно харчуватися;
  • пити достатньо води та трав’яного чаю;
  • зменшити фізичні та психоемоційні навантаження;
  • частіше гуляти на свіжому повітрі, регулярно провітрювати приміщення;
  • обмежити вживання алкоголю, відмовитися від куріння;
  • вечорами намагатися не перенапружуватися, займатися спокійними справами;
  • за необхідності – звертатися за допомогою медиків.
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