Магнітні бурі: яких «сюрпризів» чекати 14 січня

Магнітні бурі: прогноз та симптоми

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 14 січня 2024 року, очікується підвищена геомагнітна активність і можливі «періоди штормової космічної погоди». Також, за прогнозами, у цей день багато хто може відчувати підвищену чутливість до змін погоди.

А це означає, що тим, хто страждає від погодних примх, і власникам хронічних захворювань слід бути настороже і тримати під рукою ліки від головного болю та підвищеного тиску.

Найчастіше в період магнітних бур спостерігаються:

пригнічений настрій і дратівливість;

підвищення або зниження артеріального тиску;

порушення сну;

біль у суглобах;

апатія або тривога;

головний біль та запаморочення;

загострення хронічних захворювань.

У той же час багато людей переносять небезпечні дні без серйозних симптомів і без шкоди здоров’ю.

Як уберегтися від магнітних бур

У дні магнітних бур, як правило, рекомендують більше відпочивати, стежити за своїм здоров’ям і повноцінно висипатися, а також:

повноцінно та регулярно харчуватися;

пити достатньо води та трав’яного чаю;

зменшити фізичні та психоемоційні навантаження;

частіше гуляти на свіжому повітрі, регулярно провітрювати приміщення;

обмежити вживання алкоголю, відмовитися від куріння;

вечорами намагатися не перенапружуватися, займатися спокійними справами;

за необхідності – звертатися за допомогою медиків.