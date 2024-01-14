Магнітні бурі: яких «сюрпризів» чекати 14 січня

У січні 2024 року на нас чекає серія магнітних бур, які можуть негативно вплинути на наше самопочуття. А чого чекати від дня сьогоднішнього, 14 січня?
Магнітні бурі: прогноз та симптоми
За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 14 січня 2024 року, очікується підвищена геомагнітна активність і можливі «періоди штормової космічної погоди». Також, за прогнозами, у цей день багато хто може відчувати підвищену чутливість до змін погоди.
А це означає, що тим, хто страждає від погодних примх, і власникам хронічних захворювань слід бути настороже і тримати під рукою ліки від головного болю та підвищеного тиску.
Найчастіше в період магнітних бур спостерігаються:
- пригнічений настрій і дратівливість;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- порушення сну;
- біль у суглобах;
- апатія або тривога;
- головний біль та запаморочення;
- загострення хронічних захворювань.
У той же час багато людей переносять небезпечні дні без серйозних симптомів і без шкоди здоров’ю.
Як уберегтися від магнітних бур
У дні магнітних бур, як правило, рекомендують більше відпочивати, стежити за своїм здоров’ям і повноцінно висипатися, а також:
- повноцінно та регулярно харчуватися;
- пити достатньо води та трав’яного чаю;
- зменшити фізичні та психоемоційні навантаження;
- частіше гуляти на свіжому повітрі, регулярно провітрювати приміщення;
- обмежити вживання алкоголю, відмовитися від куріння;
- вечорами намагатися не перенапружуватися, займатися спокійними справами;
- за необхідності – звертатися за допомогою медиків.