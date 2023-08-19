Магнитные  бури: какие прогнозы на 19 августа

В субботу, 19 августа, существенных магнитных бурь не ожидается, только отдельные возмущенные периоды. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Прогноз «Одесской жизни» предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитная буря — резкие изменения в магнитном поле Земли, которые возникают из-за повышенной солнечной активности. Такие бури могут влиять на метеозависимых людей — они часто страдают от высокого артериального давления, головной боли, головокружения.

Поэтому календарь магнитных бурь — вещь полезная, ведь заранее можно увидеть, когда они будут, а еще — подготовиться к этому.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

проверить наличие в домашней аптечке лекарств от обострения хронических заболеваний;

помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;

полноценно отдыхать и достаточно спать;

пить негазированную воду, травяной чай и хотя бы на время отказаться от кофе и алкоголя.