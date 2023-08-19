Магнітні бурі: які прогнози на 19 серпня

У суботу, 19 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується, лише окремі обурені періоди. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Прогноз “Одеському життю” надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітна буря — це різкі зміни в магнітному полі Землі, які виникають через підвищену сонячну активність. Такі бурі можуть впливати на метеозалежних людей — вони часто страждають від високого артеріального тиску, головного болю, запаморочення.

Тому календар магнітних бур — річ корисна, адже заздалегідь можна побачити, коли вони будуть, а ще — підготуватися до цього.

Найчастіше на магнітні бурі реагують люди похилого віку і ті, хто страждає від хронічних захворювань. А у людей, які раніше не відчували на собі вплив магнітних бур, здоров’я може погіршитися незначно або такі дні пройдуть непомітно.

Щоб безнапасно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

перевірити наявність у домашній аптечці ліків проти загострення хронічних захворювань;

пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;

повноцінно відпочивати та достатньо спати;

пити негазовану воду, трав’яний чай і хоча б на якийсь час відмовитися від кави та алкоголю.