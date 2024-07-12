Магнитные бури: как уменьшить влияние солнечной активности 12 июля

В пятницу, 12 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре. Усложнит ситуацию аномальная жара — до +40° и выше.
На Солнце произошло несколько мощных выбросов, что спровоцировало магнитные бури на Земле. По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 12 июля, магнитосфера будет неспокойной.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В дни магнитных бурь особенно страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания или высокое давление. В периоды сильной геомагнитной активности увеличивается риск гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Также могут возникать головные боли, бессонница и общее ухудшение самочувствия
Что делать во время магнитных бурь?
- По возможности избегать переутомления и стрессов. Лучше провести время в спокойной обстановке, читая книгу или занимаясь любимым хобби. Все трудовые подвиги оставьте на потом.
- Регулярные прогулки помогут улучшить кровообращение и насытить организм кислородом, что особенно важно в периоды геомагнитных возмущений.
- Легкая физическая активность, такая как йога, пилатес или просто утренняя зарядка, поможет поддерживать тонус тела и улучшить самочувствие.
- Алкогольные и газированные напитки, а также избыток кофеина могут усугубить негативное воздействие магнитных бурь на организм.
- Расслабляющая теплая ванна перед сном поможет улучшить качество сна и общее состояние.
- Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Качественный сон крайне важен для восстановления сил и здоровья.