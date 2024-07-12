Магнітні бурі: як зменшити вплив сонячної активності 12 липня

У п’ятницю, 12 липня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі. Ускладнить ситуацію аномальна спека – до +40° і вище.
На Сонці сталося кілька потужних викидів, що спровокувало магнітні бурі на Землі. За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у п’ятницю, 12 липня, магнітосфера буде неспокійною.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У дні магнітних бур особливо страждають люди, які мають серцево-судинні захворювання або високий тиск. У періоди сильної геомагнітної активності збільшується ризик гіпертонічних кризів, інсультів та інфарктів. Також можуть виникати головні болі, безсоння та загальне погіршення самопочуття.
Що робити під час магнітних бур?
- За можливості уникати перевтоми та стресів. Краще провести час у спокійній обстановці, читаючи книгу або займаючись улюбленим хобі. Усі трудові подвиги залиште на потім.
- Регулярні прогулянки допоможуть поліпшити кровообіг і наситити організм киснем, що особливо важливо в періоди геомагнітних збурень.
- Легка фізична активність, така як йога, пілатес або просто ранкова зарядка, допоможе підтримувати тонус тіла і поліпшити самопочуття.
- Алкогольні та газовані напої, а також надлишок кофеїну можуть посилити негативний вплив магнітних бур на організм.
- Розслаблююча тепла ванна перед сном допоможе поліпшити якість сну і загальний стан
- Постарайтеся лягати спати і прокидатися в один і той самий час. Якісний сон вкрай важливий для відновлення сил і здоров’я.