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Магнитные бури: как может повлиять солнечная активность 24 августа

Магнитные бури: как может повлиять солнечная активность 24 августа

В субботу, 24 августа, геомагнитная активность повысится до ощутимой магнитной бури К-индекса 5 (красный уровень).

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9.

Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека. Они вызывают ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе связи, спутников и GPRS.

А во время магнитных бурь К-индекса 8 или 9 — могут быть полярные сияния.

Как защитить себя от магнитных бурь

  • Полноценно высыпаться (7-9 часов);
  • Делать зарядку, принимать контрастный душ;
  • Полноценно питаться;
  • Пить много воды;
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками, табаком, алкоголем, вредной едой;
  • Проветривать помещение;
  • Гулять на свежем воздухе
  • При необходимости — обращаться к врачам.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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