Магнитные бури: как может повлиять солнечная активность 24 августа

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9.

Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека. Они вызывают ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе связи, спутников и GPRS.

А во время магнитных бурь К-индекса 8 или 9 — могут быть полярные сияния.

Как защитить себя от магнитных бурь