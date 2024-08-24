Магнітні бурі: як може вплинути сонячна активність 24 серпня

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Що таке магнітна буря

Регулярні спалахи і вибухи на Сонці призводять до викиду великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок – протонів і електронів, що мають здатність швидко переміщатися в просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, звана магнітною або сонячною бурею.

Магнітні бурі поділяють за потужністю – від К-індексу 1 до К-індексу 9.

Усі бурі від К-індексу 5 і вище – бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини. Вони спричиняють погіршення самопочуття, головні болі та збій у роботі зв’язку, супутників і GPRS.

А під час магнітних бур К-індексу 8 або 9 – можуть бути полярні сяйва.

Як захистити себе від магнітних бур