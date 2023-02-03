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Магнитные бури февраля: будет ли опасной эта пятница

Магнитные бури февраля: будет ли опасной эта пятница

По прогнозам, в феврале ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности. Поэтому нужно заранее позаботиться о своем состоянии.

Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в пятницу, 3 февраля 2023 года, возможны отдельные возмущенные периоды, однако существенных магнитных бурь не предвидится.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Они могут влиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

Люди, которых называют метеозависимыми, в эти дни испытывают недомогание, у них усиливается мигрень, и даже у здоровых наблюдается раздражительность, агрессивность, упадок сил. Больше всего страдают от магнитных бурь те, у кого есть хронические заболевания, а также пожилые люди.

Сильную магнитную бурю прогнозируют на 5 февраля. В этот день желательно не выполнять тяжелую работу.

Чтобы свести влияние магнитных бурь на организм к минимуму, необходимо уделить максимальное внимание режиму дня и спать от 7 до 9 часов, ограничить физическую и эмоциональную нагрузку, принять контрастный душ утром, а вечером – ванну с добавлением средств, которые помогут снять усталость и расслабиться (аромамасла, морская соль, бомбочки для ванной).

Также следует придерживаться правил здорового питания, пить больше воды и зеленого или травяного чая. Нужно больше гулять на свежем воздухе и избегать стресса.

Кроме того, в домашней аптечке всегда должны быть лекарства, которое помогут от головной боли или при обострении хронических болезней.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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