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Магнітні бурі: що чекає на метеозалежних людей 14 вересня

Магнітні бурі: що чекає на метеозалежних людей 14 вересня

У суботу, 14 вересня, продовжиться негативний вплив сильних магнітних бур, які вирують уже кілька днів поспіль.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

За прогнозами, наприкінці місяця, приблизно з 25 по 28 вересня, очікується ще один геомагнітний шторм потужністю до 5 балів.

Найчастіше в період магнітних бур погіршення самопочуття відчувають метеозалежні люди та люди з хронічними захворюваннями. Найпоширеніші симптоми – головний біль, запаморочення, апатія, слабкість. Також нерідко люди скаржаться на підвищення або зниження тиску, біль у суглобах, тривожність, дратівливість, загострення хронічних захворювань. Однак більшість людей не відчувають жодних негативних ефектів.

У дні магнітних бур рекомендується:

  • подбати про своє харчування: зменшити кількість смаженої та жирної їжі, солоного, солодкого, виключити алкоголь та енергетичні напої;
  • пити більше води;
  • більше перебувати на свіжому повітрі;
  • лягти спати раніше.

 

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