Магнитные бури: чего ждать в воскресенье и каков прогноз на декабрь

В декабре 2023 года нас ждут не только новогодние праздники, но и ряд магнитных бурь разной силы. Большая часть из них выпадает на третью декаду месяца. И поскольку магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей, к ним следует готовиться заранее.
А вот сегодня, в воскресенье, 3 декабря 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается. Впрочем, согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, после магнитной бури, накрывшей Землю 1 декабря, возможны отдельные возмущенные периоды.
Прогноз космической погоды на декабрь-2023
Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
По предварительным прогнозам, повышенная геомагнитная активность возможна 5-7 декабря, а также 9-10 декабря.
Кроме того, в декабре нас могут ожидать три сильных магнитные бури: 22 декабря, 25-28 декабря и 30-31 декабря.
Как пережить магнитные бури
На каждого человека солнечная геомагнитная активность влияет по-разному. У кого-то она вызывает подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний.
Чаще всего в период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:
- подавленное настроение и раздражительность;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- апатия или тревога;
- головная боль и головокружение.
Чтобы легче пережить периоды солнечной активности, специалисты советуют:
- больше находиться на свежем воздухе;
- отказаться от алкоголя и жирной, тяжелой пищи;
- соблюдать режим сна;
- пить достаточно воды.
Также не забывайте давать организму достаточно времени для отдыха и добавьте в свой рацион сезонные фрукты и овощи.
В такие дни лучше не планировать серьезных дел и отдать предпочтение отдыху и выделить время на себя. Это поможет не только лучше пережить тяжелые дни, но и перезагрузиться и выполнять дела полными сил и вдохновения.