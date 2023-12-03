Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: чего ждать в воскресенье и каков прогноз на декабрь

Магнитные бури: чего ждать в воскресенье и каков прогноз на декабрь

В декабре 2023 года нас ждут не только новогодние праздники, но и ряд магнитных бурь разной силы. Большая часть из них выпадает на третью декаду месяца. И поскольку магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей, к ним следует готовиться заранее.

А вот сегодня, в воскресенье, 3 декабря 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается. Впрочем, согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, после магнитной бури, накрывшей Землю 1 декабря, возможны отдельные возмущенные периоды.

Прогноз космической погоды на декабрь-2023

Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

По предварительным прогнозам, повышенная геомагнитная активность возможна 5-7 декабря, а также 9-10 декабря.

Кроме того, в декабре нас могут ожидать три сильных магнитные бури: 22 декабря, 25-28 декабря и 30-31 декабря.

Как пережить магнитные бури

На каждого человека солнечная геомагнитная активность влияет по-разному. У кого-то она вызывает подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний.

Чаще всего в период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

  • подавленное настроение и раздражительность;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия или тревога;
  • головная боль и головокружение.

Чтобы легче пережить периоды солнечной активности, специалисты советуют:

  • больше находиться на свежем воздухе;
  • отказаться от алкоголя и жирной, тяжелой пищи;
  • соблюдать режим сна;
  • пить достаточно воды.

Также не забывайте давать организму достаточно времени для отдыха и добавьте в свой рацион сезонные фрукты и овощи.

В такие дни лучше не планировать серьезных дел и отдать предпочтение отдыху и выделить время на себя. Это поможет не только лучше пережить тяжелые дни, но и перезагрузиться и выполнять дела полными сил и вдохновения.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить