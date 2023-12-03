Магнитные бури: чего ждать в воскресенье и каков прогноз на декабрь

А вот сегодня, в воскресенье, 3 декабря 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается. Впрочем, согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, после магнитной бури, накрывшей Землю 1 декабря, возможны отдельные возмущенные периоды.

Прогноз космической погоды на декабрь-2023

Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

По предварительным прогнозам, повышенная геомагнитная активность возможна 5-7 декабря, а также 9-10 декабря.

Кроме того, в декабре нас могут ожидать три сильных магнитные бури: 22 декабря, 25-28 декабря и 30-31 декабря.

Как пережить магнитные бури

На каждого человека солнечная геомагнитная активность влияет по-разному. У кого-то она вызывает подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний.

Чаще всего в период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия или тревога;

головная боль и головокружение.

Чтобы легче пережить периоды солнечной активности, специалисты советуют:

больше находиться на свежем воздухе;

отказаться от алкоголя и жирной, тяжелой пищи;

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды.

Также не забывайте давать организму достаточно времени для отдыха и добавьте в свой рацион сезонные фрукты и овощи.

В такие дни лучше не планировать серьезных дел и отдать предпочтение отдыху и выделить время на себя. Это поможет не только лучше пережить тяжелые дни, но и перезагрузиться и выполнять дела полными сил и вдохновения.