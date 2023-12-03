Магнітні бурі: чого чекати у неділю і який прогноз на грудень

У грудні 2023 року на нас чекають не тільки новорічні свята, а й низка магнітних бур різної сили. Більша частина з них випадає на третю декаду місяця. І оскільки магнітні бурі можуть істотно впливати на самопочуття людей, до них слід готуватися заздалегідь.
А ось сьогодні, у неділю, 3 грудня 2023 року, суттєвих магнітних бур не очікується. Втім, згідно з прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, після магнітної бурі, яка накрила Землю 1 грудня, можливі окремі збурені періоди.
Прогноз космічної погоди на грудень-2023
Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і вагатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.
За попередніми прогнозами, підвищена геомагнітна активність можлива 5-7 грудня, а також 9-10 грудня.
Крім того, у грудні нас можуть очікувати три сильні магнітні бурі: 22 грудня, 25-28 грудня та 30-31 грудня.
Як пережити магнітні бурі
На кожну людину сонячна геомагнітна активність впливає по-різному. У когось вона викликає пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.
Найчастіше в період магнітних бур спостерігаються такі симптоми:
- пригнічений настрій і дратівливість;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- порушення сну;
- біль у суглобах;
- апатія або тривога;
- головний біль та запаморочення.
Щоб легше пережити періоди сонячної активності, фахівці радять:
- більше перебувати на свіжому повітрі;
- відмовитися від алкоголю та жирної, важкої їжі;
- дотримуватися режиму сну;
- пити достатньо води.
Також не забувайте давати організму достатньо часу для відпочинку та додайте до свого раціону сезонні фрукти та овочі.
У такі дні краще не планувати серйозних справ і віддати перевагу відпочинку та виділити час на себе. Це допоможе не тільки краще пережити важкі дні, а й перезавантажитись і виконувати справи повними сил та натхнення.