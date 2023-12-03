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Магнітні бурі: чого чекати у неділю і який прогноз на грудень

Магнітні бурі: чого чекати у неділю і який прогноз на грудень

У грудні 2023 року на нас чекають не тільки новорічні свята, а й низка магнітних бур різної сили. Більша частина з них випадає на третю декаду місяця. І оскільки магнітні бурі можуть істотно впливати на самопочуття людей, до них слід готуватися заздалегідь.

А ось сьогодні, у неділю, 3 грудня 2023 року, суттєвих магнітних бур не очікується. Втім, згідно з прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, після магнітної бурі, яка накрила Землю 1 грудня, можливі окремі збурені періоди.

Прогноз космічної погоди на грудень-2023

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і вагатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня  інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

За попередніми прогнозами, підвищена геомагнітна активність можлива 5-7 грудня, а також 9-10 грудня.

Крім того, у грудні нас можуть очікувати три сильні магнітні бурі: 22 грудня, 25-28 грудня та 30-31 грудня.

Як пережити магнітні бурі

На кожну людину сонячна геомагнітна активність впливає по-різному. У когось вона викликає пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.

Найчастіше в період магнітних бур спостерігаються такі симптоми:

  • пригнічений настрій і дратівливість;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • порушення сну;
  • біль у суглобах;
  • апатія або тривога;
  • головний біль та запаморочення.

Щоб легше пережити періоди сонячної активності, фахівці радять:

  • більше перебувати на свіжому повітрі;
  • відмовитися від алкоголю та жирної, важкої їжі;
  • дотримуватися режиму сну;
  • пити достатньо води.

Також не забувайте давати організму достатньо часу для відпочинку та додайте до свого раціону сезонні фрукти та овочі.

У такі дні краще не планувати серйозних справ і віддати перевагу відпочинку та виділити час на себе. Це допоможе не тільки краще пережити важкі дні, а й перезавантажитись і виконувати справи повними сил та натхнення.

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