Магнітні бурі: чого чекати у неділю і який прогноз на грудень

А ось сьогодні, у неділю, 3 грудня 2023 року, суттєвих магнітних бур не очікується. Втім, згідно з прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, після магнітної бурі, яка накрила Землю 1 грудня, можливі окремі збурені періоди.

Прогноз космічної погоди на грудень-2023

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і вагатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

За попередніми прогнозами, підвищена геомагнітна активність можлива 5-7 грудня, а також 9-10 грудня.

Крім того, у грудні нас можуть очікувати три сильні магнітні бурі: 22 грудня, 25-28 грудня та 30-31 грудня.

Як пережити магнітні бурі

На кожну людину сонячна геомагнітна активність впливає по-різному. У когось вона викликає пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.

Найчастіше в період магнітних бур спостерігаються такі симптоми:

пригнічений настрій і дратівливість;

підвищення або зниження артеріального тиску;

порушення сну;

біль у суглобах;

апатія або тривога;

головний біль та запаморочення.

Щоб легше пережити періоди сонячної активності, фахівці радять:

більше перебувати на свіжому повітрі;

відмовитися від алкоголю та жирної, важкої їжі;

дотримуватися режиму сну;

пити достатньо води.

Також не забувайте давати організму достатньо часу для відпочинку та додайте до свого раціону сезонні фрукти та овочі.

У такі дні краще не планувати серйозних справ і віддати перевагу відпочинку та виділити час на себе. Це допоможе не тільки краще пережити важкі дні, а й перезавантажитись і виконувати справи повними сил та натхнення.