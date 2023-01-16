Магнитные бури: чего ждать 16 января

В понедельник, 16 января 2023 года ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка, но возможны и возмущенные периоды.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Что такое магнитная буря

Магнитной, или геомагнитной бурей, специалисты называют возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Такое явление может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, вызывать сбои в работе техники, беспокойное поведение у животных, а также ухудшение самочувствия у некоторых людей.

Они могут ощущать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Кому нужно беречься, и как это правильно делать

Подвержены воздействию магнитных бурь метеозависимые люди, также те, у кого есть хронические болезни, проблемы с давлением (гипертония, гипотония), болезни сердца и сосудов.

Чтобы уберечь здоровье, нужно следовать советам:

Полноценно спать по 7-8 часов в день.

Прогуливаться на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться летом на солнце.

Здорово питаться – отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.

Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.

Избегать физических и эмоциональных перегрузок, отложить сложные задачи на другие дни.

При необходимости – проконсультироваться с семейным врачом.