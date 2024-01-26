Магнитные бури: чего ожидать от солнечной активности 26 января

Но в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозируют слабую магнитную бурю с индексом 5 по 9-бальной шкале. Такая магнитная буря способна влиять на самочувствие людей.

Как магнитные бури действуют на людей

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека.

В дни магнитных бурь возможны скачки давления, головные боли, бессонница, повышение температуры тела. Многие метеозависимые люди жалуются на повышенную раздражительность, агрессивность. Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний

Можно ли защититься от магнитной бури

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;

полноценно отдыхать и высыпаться;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;

по возможности избегать стрессов;

проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.