Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26 січня

Але в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США прогнозують слабку магнітну бурю з індексом 5 за 9-бальною шкалою. Така магнітна буря здатна проводити самопочуття людей.

Як магнітні бурі діють на людей

Астрономічні явища, пов’язані з обуренням магнітного поля Землі, залежно від своєї інтенсивності, здатні вплинути навіть на здорову людину.

У дні магнітних бур можливі стрибки тиску, головний біль, безсоння, підвищення температури тіла. Багато метеозалежних людей скаржаться на підвищену дратівливість, агресивність. Також у періоди магнітних бур існує велика загроза загострення хронічних захворювань.

Чи можна захиститися від магнітної бурі

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у дні магнітних бур слід дотримуватися простих рекомендацій:

вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися спортом;

повноцінно відпочивати та висипатися;

пити більше звичайної чистої води, трав’яного чаю, а від кави та алкоголю на якийсь час відмовитися;

по можливості уникати стресів;

перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.