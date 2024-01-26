Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26 січня

На сьогодні, 26 січня, вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують окремі періоди збурення в магнітосфері Землі.
Але в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США прогнозують слабку магнітну бурю з індексом 5 за 9-бальною шкалою. Така магнітна буря здатна проводити самопочуття людей.
Як магнітні бурі діють на людей
Астрономічні явища, пов’язані з обуренням магнітного поля Землі, залежно від своєї інтенсивності, здатні вплинути навіть на здорову людину.
У дні магнітних бур можливі стрибки тиску, головний біль, безсоння, підвищення температури тіла. Багато метеозалежних людей скаржаться на підвищену дратівливість, агресивність. Також у періоди магнітних бур існує велика загроза загострення хронічних захворювань.
Чи можна захиститися від магнітної бурі
Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у дні магнітних бур слід дотримуватися простих рекомендацій:
- вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися спортом;
- повноцінно відпочивати та висипатися;
- пити більше звичайної чистої води, трав’яного чаю, а від кави та алкоголю на якийсь час відмовитися;
- по можливості уникати стресів;
- перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.