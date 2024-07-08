Магнитные бури: чего ожидать метеозависимым 8 июля

Магнитные бури: чего ожидать метеозависимым 8 июля

По прогнозам Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, 8 июля 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается: за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Магнитными бурями называют резкие изменения в магнитном поле Земли, вызванные повышенной солнечной активностью. Когда на Солнце происходят вспышки, в космическое пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц. Эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с её магнитосферой, вызывая геомагнитные возмущения.

По прогнозам ученых, сильная магнитная буря ожидается предварительно 10 июля. Также пик повышенной геомагнитной активности возможен 12-14 июля.

Магнитные бури: как уберечься

Магнитные бури могут вызывать целый ряд нежелательных симптомов, включая головные боли, повышенную утомляемость, раздражительность и даже ухудшение настроения. Научные исследования подтверждают, что во время периодов геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт миокарда.

Если вы подвержены влиянию магнитных бурь, вы можете смягчить их воздействие на ваше здоровье следующим образом:

  • пейте больше воды, не менее полутора литров в день, поддерживая баланс жидкости в организме;
  • проводите больше времени на свежем воздухе или хотя бы чаще проветривайте помещение;
  • соблюдайте режим дня, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время;
  • ограничьте физическую и умственную активность в дни магнитных бурь.
  • следите за питанием: правильное питание помогает организму лучше справляться с внешними воздействиями.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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