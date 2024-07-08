Магнітні бурі: чого очікувати метеозалежним 8 липня

Магнітними бурями називають різкі зміни у магнітному полі Землі, викликані підвищеною сонячною активністю. Коли на Сонці відбуваються спалахи, у космічний простір викидається величезна кількість заряджених частинок. Ці частки досягають Землі та взаємодіють з її магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

За прогнозами вчених, сильна магнітна буря очікується попередньо 10 липня. Також пік підвищеної геомагнітної активності можливий 12-14 липня.

Магнітні бурі: як уберегтися

Магнітні бурі можуть викликати цілу низку небажаних симптомів, включаючи головний біль, підвищену стомлюваність, дратівливість і навіть погіршення настрою. Наукові дослідження підтверджують, що під час періодів геомагнітних збурень спостерігається зростання кількості госпіталізацій через серцево-судинні захворювання, такі як інфаркт міокарда.

Якщо ви схильні до впливу магнітних бур, ви можете пом’якшити їх вплив на ваше здоров’я наступним чином: