Магнітні бурі: чого очікувати метеозалежним 8 липня

За прогнозами Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, 8 липня 2024 року, суттєвих магнітних бур не очікується: за останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні.
Магнітними бурями називають різкі зміни у магнітному полі Землі, викликані підвищеною сонячною активністю. Коли на Сонці відбуваються спалахи, у космічний простір викидається величезна кількість заряджених частинок. Ці частки досягають Землі та взаємодіють з її магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.
За прогнозами вчених, сильна магнітна буря очікується попередньо 10 липня. Також пік підвищеної геомагнітної активності можливий 12-14 липня.
Магнітні бурі: як уберегтися
Магнітні бурі можуть викликати цілу низку небажаних симптомів, включаючи головний біль, підвищену стомлюваність, дратівливість і навіть погіршення настрою. Наукові дослідження підтверджують, що під час періодів геомагнітних збурень спостерігається зростання кількості госпіталізацій через серцево-судинні захворювання, такі як інфаркт міокарда.
Якщо ви схильні до впливу магнітних бур, ви можете пом’якшити їх вплив на ваше здоров’я наступним чином:
- пийте більше води, не менше півтора літрів на день, підтримуючи баланс рідини в організмі;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі або принаймні частіше провітрюйте приміщення;
- дотримуйтесь режиму дня, намагайтеся лягати і вставати в один і той же час;
- обмежте фізичну та розумову активність у дні магнітних бур.
- стежте за харчуванням: правильне харчування допомагає організму краще справлятися із зовнішніми впливами.