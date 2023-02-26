Магнитные бури: будут ли в воскресенье 26 февраля

Февраль 2023 года отметился несколькими магнитными бурями, но сегодня, в воскресенье, 26 февраля, геомагнитного шторма не будет.

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, геомагнитная обстановка сегодня будет спокойная, так что метеозависимые люди, скорее всего, больших проблем со здоровьем не почувствуют.

А вот в марте нас ждет как минимум четыре магнитных бури средней мощности. По предварительным прогнозам, они придутся на 4, 12, 19 и 31 марта.

Как магнитные бури влияют на наше здоровье

Во время геомагнитных бурь, человек может ощущать следующие симптомы:

головную боль и мигрень;

учащенное сердцебиение;

бессонницу;

общее недомогание;

повышение или понижение давления.

Как защититься от магнитных бурь

не курите, не злоупотребляйте алкоголем или слишком крепким кофе;

постарайтесь есть меньше жирной, острой и жареной пищи;

чаще пейте травяные чаи;

проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте жилище;

постарайтесь меньше нервничать;

принимайте контрастный душ перед сном;

ложитесь спать в одно и то же время.