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Магнитные бури: будут ли в воскресенье 26 февраля

Магнитные бури: будут ли в воскресенье 26 февраля

Февраль 2023 года отметился несколькими магнитными бурями, но сегодня, в воскресенье, 26 февраля, геомагнитного шторма не будет.

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, геомагнитная обстановка сегодня будет спокойная, так что метеозависимые люди, скорее всего, больших проблем со здоровьем не почувствуют.

А вот в марте нас ждет как минимум четыре магнитных бури средней мощности. По предварительным прогнозам, они придутся на 4, 12, 19 и 31 марта.

Как магнитные бури влияют на наше здоровье

Во время геомагнитных бурь, человек может ощущать следующие симптомы:

  • головную боль и мигрень;
  • учащенное сердцебиение;
  • бессонницу;
  • общее недомогание;
  • повышение или понижение давления.

Как защититься от магнитных бурь

  • не курите, не злоупотребляйте алкоголем или слишком крепким кофе;
  • постарайтесь есть меньше жирной, острой и жареной пищи;
  • чаще пейте травяные чаи;
  • проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте жилище;
  • постарайтесь меньше нервничать;
  • принимайте контрастный душ перед сном;
  • ложитесь спать в одно и то же время.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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