Магнитные бури: будут ли в воскресенье 26 февраля

Февраль 2023 года отметился несколькими магнитными бурями, но сегодня, в воскресенье, 26 февраля, геомагнитного шторма не будет.
По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, геомагнитная обстановка сегодня будет спокойная, так что метеозависимые люди, скорее всего, больших проблем со здоровьем не почувствуют.
А вот в марте нас ждет как минимум четыре магнитных бури средней мощности. По предварительным прогнозам, они придутся на 4, 12, 19 и 31 марта.
Как магнитные бури влияют на наше здоровье
Во время геомагнитных бурь, человек может ощущать следующие симптомы:
- головную боль и мигрень;
- учащенное сердцебиение;
- бессонницу;
- общее недомогание;
- повышение или понижение давления.
Как защититься от магнитных бурь
- не курите, не злоупотребляйте алкоголем или слишком крепким кофе;
- постарайтесь есть меньше жирной, острой и жареной пищи;
- чаще пейте травяные чаи;
- проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте жилище;
- постарайтесь меньше нервничать;
- принимайте контрастный душ перед сном;
- ложитесь спать в одно и то же время.