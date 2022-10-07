Магнитные бури: будут ли в пятницу 7 сентября?

Сегодня, в пятницу, 7 сентября 2022 года, прогнозируются отдельные возмущенные периоды, но без магнитных бурь.

Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Во время магнитных бурь может начать болеть голова и суставы. Также возможны проблемы с давлением, сердцем и сном. Кроме того, в этот период могут проявляться апатия, агрессия, беспокойство и страхи.

В такие дни стоит обеспечить себе полноценный сон и по возможности не переутомляться. Необходимо сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать.

Также медики советуют хотя бы на время отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. К ним относятся имбирь, лук, чеснок, свеклаа, оливки, горький шоколад.