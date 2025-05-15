Специалисты отмечают, что буря начнется ближе к вечеру и продлится всю ночь и следующий день. Хотя её сила не будет критической, длительность может повлиять на метеозависимых людей, вызывая недомогание, головные боли и слабость.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Как магнитные бури оказывают влияние на людей

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специального лекарства от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычного лекарства, вы сможете облегчить свое состояние.

Как помочь организму во время магнитных бурь

Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.

Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.

Пить травяные чаи и много воды.

Совершать прогулки на свежем воздухе.







