Специалисты отмечают, что буря начнется ближе к вечеру и продлится всю ночь и следующий день. Хотя её сила не будет критической, длительность может повлиять на метеозависимых людей, вызывая недомогание, головные боли и слабость.
Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.
Выбор редакции: От Молдаванки до Олимпа: в Одессе переименовали улицу в честь прославленного баскетболиста
Как магнитные бури оказывают влияние на людей
Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специального лекарства от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычного лекарства, вы сможете облегчить свое состояние.
Как помочь организму во время магнитных бурь
- Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.
- Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.
- Пить травяные чаи и много воды.
- Совершать прогулки на свежем воздухе.