Магнитные бури: будут ли геомагнитные волнения 3 июля

Магнитные бури: будут ли геомагнитные волнения 3 июля

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в среду, 3 июля, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, магнитных бурь не ожидается.

Чтобы подготовиться к магнитным бурям и перенести их относительно стабильно, стоит заранее побеспокоиться о своем здоровье, особенно если есть хронические заболевания или сильная метеозависимость.

В дни магнитных бурь особенно страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания или высокое давление. В периоды сильной геомагнитной активности увеличивается риск гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Также могут возникать головные боли, бессонница и общее ухудшение самочувствия

Что делать, чтобы пережить магнитную бурю без потрясений для здоровья?

  • По возможности избегать переутомления и стрессов. Лучше провести время в спокойной обстановке, читая книгу или занимаясь любимым хобби. Все трудовые подвиги оставьте на потом.
  • Регулярные прогулки помогут улучшить кровообращение и насытить организм кислородом, что особенно важно в периоды геомагнитных возмущений.
  • Легкая физическая активность, такая как йога, пилатес или просто утренняя зарядка, поможет поддерживать тонус тела и улучшить самочувствие.
  • Алкогольные и газированные напитки, а также избыток кофеина могут усугубить негативное воздействие магнитных бурь на организм.
  • Расслабляющая теплая ванна перед сном поможет улучшить качество сна и общее состояние.
  • Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Качественный сон крайне важен для восстановления сил и здоровья.
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