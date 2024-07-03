Магнитные бури: будут ли геомагнитные волнения 3 июля

Чтобы подготовиться к магнитным бурям и перенести их относительно стабильно, стоит заранее побеспокоиться о своем здоровье, особенно если есть хронические заболевания или сильная метеозависимость.

В дни магнитных бурь особенно страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания или высокое давление. В периоды сильной геомагнитной активности увеличивается риск гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Также могут возникать головные боли, бессонница и общее ухудшение самочувствия

Что делать, чтобы пережить магнитную бурю без потрясений для здоровья?