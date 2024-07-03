Магнітні бурі: чи будуть геомагнітні хвилювання 3 липня

Магнітні бурі: чи будуть геомагнітні хвилювання 3 липня

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у середу, 3 липня, магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані, магнітних бур не очікується.

Щоб підготуватися до магнітних бур і перенести їх відносно стабільно, варто заздалегідь потурбуватися про своє здоров’я, особливо якщо є хронічні захворювання або сильна метеозалежність.

У дні магнітних бур особливо страждають люди, які мають серцево-судинні захворювання або високий тиск. У періоди сильної геомагнітної активності збільшується ризик гіпертонічних кризів, інсультів та інфарктів. Також можуть виникати головні болі, безсоння і загальне погіршення самопочуття.

Що робити, щоб пережити магнітну бурю без потрясінь для здоров’я?

  • За можливості уникати перевтоми та стресів. Краще провести час у спокійній обстановці, читаючи книгу або займаючись улюбленим хобі. Усі трудові подвиги залиште на потім.
  • Регулярні прогулянки допоможуть поліпшити кровообіг і наситити організм киснем, що особливо важливо в періоди геомагнітних збурень.
  • Легка фізична активність, така як йога, пілатес або просто ранкова зарядка, допоможе підтримувати тонус тіла і поліпшити самопочуття.
  • Алкогольні та газовані напої, а також надлишок кофеїну можуть посилити негативний вплив магнітних бур на організм.
  • Розслаблююча тепла ванна перед сном допоможе поліпшити якість сну і загальний стан.
  • Постарайтеся лягати спати і прокидатися в один і той самий час. Якісний сон вкрай важливий.
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