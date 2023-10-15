Магнитные бури: будет ли штормить 15 октября

Согласно прогнозу ученых, сегодня, 15 октября, ожидается повышенная геомагнитная активность с возможными периодами штормовой космической погоды.

Солнечные волнения опасны для людей со слабым сердцем и заболеваниями сосудов. Статистика показывает, что 70% всех инфарктов и инсультов на Земле случаются во время магнитных бурь.

Люди жалуются на головные боли, бессонницу и слабость. По словам ученых, во время солнечных волнений у людей замедляется кровоток, что ведет сначала к кислородному голоданию органов, а у некоторых — к инсульту. Молодые люди легче переносят магнитную бурю, потому что они легче адаптируются к изменению магнитного поля.

Метеозависимым людям, а также всем, кто склонен к депрессии или тревожным состояниям следует поберечь себя и не допускать излишних нагрузок на организм. Нужно больше гулять на свежем воздухе и не перенапрягаться.