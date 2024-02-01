Магнитные бури: будет ли шторм в первый день февраля

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Первая в месяце слабая магнитная буря ожидается в начале месяца – 4 и 5 февраля. Ее мощность достигнет 4 баллов. Затем прогнозируется длительная и сильная магнитная буря в середине месяца – с 17 по 20 февраля. Активность Солнца 17 числа будет слабой, затем 18 и 19 февраля повысится до средней, а 20 февраля снова снизится. Последняя повышенная солнечная активность в месяце будет 24 и 25 февраля.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей – они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Для лучшего самочувствия во время магнитной бури соблюдайте следующие правила: