Магнитные бури: будет ли шторм в первый день февраля

В четверг, 1 февраля, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют отдельные возмущенные периоды в магнитосфере Земли. В феврале прогнозируют несколько магнитных бурь, которые могут влиять на метеозависимых людей.
Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.
Первая в месяце слабая магнитная буря ожидается в начале месяца – 4 и 5 февраля. Ее мощность достигнет 4 баллов. Затем прогнозируется длительная и сильная магнитная буря в середине месяца – с 17 по 20 февраля. Активность Солнца 17 числа будет слабой, затем 18 и 19 февраля повысится до средней, а 20 февраля снова снизится. Последняя повышенная солнечная активность в месяце будет 24 и 25 февраля.
Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей – они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.
Для лучшего самочувствия во время магнитной бури соблюдайте следующие правила:
- пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая;
- хотя бы на время откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна;
- ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени;
- увеличьте физическую активность и больше ходите пешком;
- регулярно проветривайте комнату и больше бывайте на открытом воздухе;
- постарайтесь меньше нервничать (разумеется, насколько это возможно в нынешнее непростое время);
- перед сном принимайте контрастный душ.