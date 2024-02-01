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Магнітні бурі: чи буде шторм у перший день лютого

Магнітні бурі: чи буде шторм у перший день лютого

У четвер, 1 лютого, вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують окремі збурені періоди в магнітосфері Землі. У лютому прогнозують кілька магнітних бур, які можуть впливати на метеозалежних людей.

Магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Перша в місяці слабка магнітна буря очікується на початку місяця – 4 і 5 лютого. Її потужність сягне 4 балів. Потім прогнозується тривала і сильна магнітна буря в середині місяця – з 17 по 20 лютого. Активність Сонця 17 числа буде слабкою, потім 18 і 19 лютого підвищиться до середньої, а 20 лютого знову знизиться. Остання підвищена сонячна активність у місяці буде 24 і 25 лютого.

Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей – вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Для кращого здоров’я під час магнітної бурі дотримуйтесь таких правил:

  • пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю;
  • хоча б на якийсь час відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну;
  • їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені;
  • збільште фізичну активність і більше ходіть пішки;
  • регулярно провітрюйте кімнату і більше на відкритому повітрі;
  • старайтеся менше нервувати (зрозуміло, наскільки це можливо в нинішній непростий час);
  • перед сном приймайте контрастний душ.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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