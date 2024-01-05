Магнитные бури: будет ли шторм 5 января

Информацию о космической погоде предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

Воздействие геомагнитных колебаний на людей

Даже слабая магнитная буря может оказывать негативное влияние на самочувствие людей. Симптомы будут проявляться в виде:

головной боли, усталости;

бессонницы;

нарушения сердечного ритма;

снижении АД;

головокружения;

депрессии.

Как защититься от воздействия магнитной бури

Врачи советуют придерживаться следующих правил: