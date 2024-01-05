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Магнітні бурі: чи буде шторм 5 січня

Магнітні бурі: чи буде шторм 5 січня

За прогнозами вчених у п’ятницю, 5 січня, очікується спокійна геомагнітна ситуація. Найближча сильна магнітна буря очікується 8 січня.

Інформацію щодо космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей.

Вплив геомагнітних коливань на людей

Навіть слабка магнітна буря може негативно впливати на самопочуття людей. Симптоми виявлятимуться у вигляді:

  • головний біль, втома;
  • безсоння;
  • порушення серцевого ритму;
  • зниження АТ;
  • запаморочення;
  • депресії.

Як захиститись від впливу магнітної бурі

Лікарі радять дотримуватися наступних правил:

  • відмовитися від кави, спиртного, енергетичних напоїв, а віддати перевагу зеленому та трав’яному чаю;
  • лягати відпочивати необхідно в один і той же час, спати не менше семи годин;
  • приймати контрастний душ;
  • проводити на свіжому повітрі більше часу та провітрювати кімнату.
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