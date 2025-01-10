Магнітні бурі: чи буде п’ятниця несприятливою

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, 10 січня магнітосфера землі буде спокійною. K-індекс, за допомогою якого оцінюють відхилення в геомагнітній активності, триматиметься в межах 1-2 балів.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

К-індекс 5 відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Згідно з прогнозом фахівців, ще одна 5-бальна магнітна буря очікується на Землі наприкінці місяця – 27-28 січня. Варто додати, що на Сонці відзначається підвищена активність, тож прогноз магнітних бур ще може змінюватися.