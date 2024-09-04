Магнитные бури: будет ли прогноз на среду, 4 сентября утешительным

В среду, 4 сентября, не ожидается существенных магнитных волнений.
Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки, сообщает сайт Meteoprog.UA.
Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.
По предварительным прогнозам, в этом месяце нас ждет несколько магнитных бурь разной интенсивности и продолжительности. Пик повышенной солнечной активности прогнозируют с 10 по 12 сентября.
Влияние магнитных бурь на человеческое самочувствие до сих пор окончательно не изучено. Научные исследования подтвердили влияние солнечной активности на здоровье только у людей, которые работают на значительных высотах, таких как пилоты, бортпроводники и космонавты. В то же время, многие люди жалуются на ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.
Как защитить себя от магнитных бурь
Соблюдая простые правила здорового образа жизни, можно минимизировать влияние магнитных бурь на организм:
- Снизьте уровень стресса: избегайте конфликтных ситуаций, больше отдыхайте, занимайтесь йогой или медитацией.
- Сбалансируйте питание: ешьте больше свежих овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы. Уменьшите употребление жирной, острой, жареной пищи, а также фастфуда.
- Пейте достаточно жидкости: в течение дня выпивайте не менее 1,5 л воды, травяных чаев, компотов.
- Откажитесь от вредных привычек: курение, употребление алкоголя, кофе и энергетиков негативно влияют на самочувствие во время магнитных бурь.
- Проветривайте помещение: свежий воздух улучшает кровообращение и самочувствие.
- Больше гуляйте на свежем воздухе: физическая активность помогает организму легче пережить магнитные бури.
- Соблюдайте режим сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.