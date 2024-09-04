Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: будет ли прогноз на среду, 4 сентября утешительным

Магнитные бури: будет ли прогноз на среду, 4 сентября утешительным

В среду, 4 сентября, не ожидается существенных магнитных волнений.

Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

По предварительным прогнозам, в этом месяце нас ждет несколько магнитных бурь разной интенсивности и продолжительности. Пик повышенной солнечной активности прогнозируют с 10 по 12 сентября.

Влияние магнитных бурь на человеческое самочувствие до сих пор окончательно не изучено. Научные исследования подтвердили влияние солнечной активности на здоровье только у людей, которые работают на значительных высотах, таких как пилоты, бортпроводники и космонавты. В то же время, многие люди жалуются на ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.

Как защитить себя от магнитных бурь

Соблюдая простые правила здорового образа жизни, можно минимизировать влияние магнитных бурь на организм:

  • Снизьте уровень стресса: избегайте конфликтных ситуаций, больше отдыхайте, занимайтесь йогой или медитацией.
  • Сбалансируйте питание: ешьте больше свежих овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы. Уменьшите употребление жирной, острой, жареной пищи, а также фастфуда.
  • Пейте достаточно жидкости: в течение дня выпивайте не менее 1,5 л воды, травяных чаев, компотов.
  • Откажитесь от вредных привычек: курение, употребление алкоголя, кофе и энергетиков негативно влияют на самочувствие во время магнитных бурь.
  • Проветривайте помещение: свежий воздух улучшает кровообращение и самочувствие.
  • Больше гуляйте на свежем воздухе: физическая активность помогает организму легче пережить магнитные бури.
  • Соблюдайте режим сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua