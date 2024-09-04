Магнитные бури: будет ли прогноз на среду, 4 сентября утешительным

Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

По предварительным прогнозам, в этом месяце нас ждет несколько магнитных бурь разной интенсивности и продолжительности. Пик повышенной солнечной активности прогнозируют с 10 по 12 сентября.

Влияние магнитных бурь на человеческое самочувствие до сих пор окончательно не изучено. Научные исследования подтвердили влияние солнечной активности на здоровье только у людей, которые работают на значительных высотах, таких как пилоты, бортпроводники и космонавты. В то же время, многие люди жалуются на ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.

Как защитить себя от магнитных бурь

Соблюдая простые правила здорового образа жизни, можно минимизировать влияние магнитных бурь на организм: