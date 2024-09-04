Магнітні бурі: чи буде прогноз на середу, 4 вересня втішним

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху, повідомляє сайт Meteoprog.UA.

Магнітні бурі поділяють за потужністю – від К-індексу 1 до К-індексу 9. Усі бурі від К-індексу 5 і вище – бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

За попередніми прогнозами, цього місяця на нас чекає кілька магнітних бур різної інтенсивності та тривалості. Пік підвищеної сонячної активності прогнозують з 10 до 12 вересня.

Вплив магнітних бур на людське самопочуття досі остаточно не вивчений. Наукові дослідження підтвердили вплив сонячної активності на здоров’я тільки в людей, які працюють на значних висотах, таких як пілоти, бортпровідники та космонавти. Водночас багато людей скаржаться на погіршення самопочуття під час магнітних бур.

Як захистити себе від магнітних бур

Дотримуючись простих правил здорового способу життя, можна мінімізувати вплив магнітних бур на організм: