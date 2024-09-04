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Магнітні бурі: чи буде прогноз на середу, 4 вересня втішним

Магнітні бурі: чи буде прогноз на середу, 4 вересня втішним

У середу, 4 вересня, не очікується суттєвих магнітних хвилювань.

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху, повідомляє сайт Meteoprog.UA.

Магнітні бурі поділяють за потужністю – від К-індексу 1 до К-індексу 9. Усі бурі від К-індексу 5 і вище – бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

За попередніми прогнозами, цього місяця на нас чекає кілька магнітних бур різної інтенсивності та тривалості. Пік підвищеної сонячної активності прогнозують з 10 до 12 вересня.

Вплив магнітних бур на людське самопочуття досі остаточно не вивчений. Наукові дослідження підтвердили вплив сонячної активності на здоров’я тільки в людей, які працюють на значних висотах, таких як пілоти, бортпровідники та космонавти. Водночас багато людей скаржаться на погіршення самопочуття під час магнітних бур.

Як захистити себе від магнітних бур

Дотримуючись простих правил здорового способу життя, можна мінімізувати вплив магнітних бур на організм:

  • Знизьте рівень стресу: уникайте конфліктних ситуацій, більше відпочивайте, займайтеся йогою або медитацією.
  • Збалансуйте харчування: їжте більше свіжих овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.
  • Зменшіть вживання жирної, гострої, смаженої їжі, а також фастфуду.
  • Пийте достатньо рідини: протягом дня випивайте не менше 1,5 л води, трав’яних чаїв, компотів.
  • Відмовтеся від шкідливих звичок: куріння, вживання алкоголю, кави та енергетиків негативно впливають на самопочуття під час магнітних бур.
  • Провітрюйте приміщення: свіже повітря покращує кровообіг і самопочуття.
  • Більше гуляйте на свіжому повітрі: фізична активність допомагає організму легше пережити магнітні бурі.
  • Дотримуйтеся режиму сну: лягайте спати і прокидайтеся в один і той самий час, намагайтеся спати не менше 7-8 годин на добу.

 

 

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