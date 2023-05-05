Магнитные бури: будет ли опасной пятниця 5 мая?

Ученые прогнозируют в мае этого года несколько магнитных бурь разной степени интенсивности. В то же время, согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, солнечная активность во третьем месяце весны будет сохраняться на среднем уровне. И в пятницу, 5 мая, 2023 года, существенных геомагнитных волнений на Земле, как и мощных вспышек на Солнце, не ожидается.

По прогнозам, неспокойными днями могут оказаться дни с 11 по 17 мая, и с 20 по 25 мая, а также 28-го. Вместе с тем, стоит отметить, что Солнце непостоянно и прогноз магнитных бурь на длительный срок еще может поменяться.

Магнитные бури: что это?

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, а более сильные – почти все люди на планете.

При этом на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Как уберечься от магнитных бурь?

В дни магнитных бурь рекомендуется:

Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, придерживаться нормального распорядка дня и полноценно высыпаться – не менее 7-9 часов в сутки;

Нежелательно пить много кофе, его стоит заменить травяными чаями. Не рекомендуется острая, соленая, вредная пища и алкоголь;

В дни магнитных бурь утром поможет взбодриться небольшая зарядка, контрастный душ, пробежка. Днем желательно погулять на свежем воздухе или провести время за городом;

Вечером стоит отдохнуть и заняться спокойными занятиями – почитать книгу, посмотреть легкий фильм, принять расслабляющую ванну;

Кроме того, не стоит поддаваться на провокации в такие дни, ввязываться в конфликты, спорить и проявлять агрессию;

Людям с хроническими заболеваниями стоит снизить активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.