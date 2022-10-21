Магнитные бури: будет ли космический шторм 21 октября?

Сегодня, в пятницу, 21 октября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается. В то же время возможны периоды штормовой космической погоды. Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Ранее сообщалось, что в конце октября нас ждут еще как минимум две магнитных бури, из-за которых могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Стоит отметить, что для многих людей магнитные колебания остаются незамеченными. Однако есть определенная группа людей, которые могут ощутить на себе влияние этого явления. Особенно осторожными в период средних и сильных магнитных бурь должны быть метеочувствительные, пожилые люди, а также те, кто страдает от повышенного давления и болезней сердца.

Во время космического шторма чаще всего проявляются такие симптомы:

слабость и сонливость;

головная боль и головокружение;

боли в сердце или повышенное артериальное давление;

боли в спине и суставах;

тошнота;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы защитить свое здоровье и уменьшить негативное влияние геомагнитных колебаний на организм, рекомендуется:

по возможности избегать стрессовых ситуаций и тяжелых физических нагрузок;

отказаться от кофе, алкоголя и газировки, заменив их травяными чаями;

больше времени проводить на свежем воздухе;

перед сном принять контрастный душ;

спать не менее 7 часов;

запастись необходимыми лекарствами.