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Магнитные бури 9 марта: будет ли опасным этот четверг?

Магнитные бури 9 марта: будет ли опасным этот четверг?

Первый месяц этой весны будет достаточно напряженным для метеочувствительных людей. В календаре магнитных бурь ожидается немало дней с высокой и средней штормовой активностью. Не станет исключением и сегодняшний день, четверг, 9 марта 2023 года.

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 9 марта, на ждут повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

В то же время, отмечают специалисты, сильно мощной эта магнитная буря не будет. Тем не менее, ее влияние могут ощутить на себе как метеозависимые люди, так и те, у кого есть хронические заболевания.

Магнитные бури: когда ждать в марте?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

По прогнозам, высокая штормовая активность ожидается 19, 26 и 27 марта, а в остальные дни показатели будут держаться на среднем и низком уровне.

При этом следует помнить, что Солнце непостоянно, и пик его активности может меняться. Поэтому желательно следить за прогнозами космической погоды ежедневно.

Как пережить магнитную бурю

Все люди по-разному реагируют на магнитные бури. Кто-то совсем их не замечает, а кто-то в такие дни с трудом встает с постели. Самые частые симптомы во время магнитной бури такие:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • повышенное давление и температура;
  • сильная слабость;
  • сильная сонливость;
  • боль в мышцах и суставах;
  • раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Метеозависимым людям во время высокой геомагнитной активности и несколько суток после нее рекомендуют не перегружать себя работой и беречь организм.

Особенно следить за состоянием в этот опасный период нужно людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку они могут испытывать мигрени. Лучше отказаться от физических нагрузок и активных занятий спортом в эти дни. Обеспечьте себе правильный полноценный сон и питьевой режим.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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