Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и способны как вызывать технические сбои, так и негативно влиять на наше здоровье.

Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу. В дни повышенной геомагнитной активности многие люди жалуются на головную боль, слабость, нарушение сна, подавленность или наоборот – тревожность.

Наиболее уязвимы к воздействию магнитных бурь:

Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (гипертония, гипотония, ишемическая болезнь сердца, аритмия),

Люди с вегето-сосудистой дистонией,

Пожилые люди, чей организм хуже адаптируется к изменениям,

Люди с нарушениями нервной системы или склонностью к стрессам.

Врачи призывают в дни, когда магнитные бури воздействуют на людей, воздержаться от: