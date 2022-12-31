Магнитные бури 31 декабря: будут ли перед Новым годом?

Магнитные бури: благоприятен ли прогноз на 29 декабря По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в четверг, 29 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны «отдельные возмущенные периоды». Так что тем, кто зависит от капризов погоды, а также обладателям хронических болезней не следует терять бдительности. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: каков прогноз на 27 декабря? Сегодня, во вторник, 27 декабря 2022 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Она может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными, предупреждает Центр предсказания космической погоды. ПОДРОБНЕЕ