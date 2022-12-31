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Магнитные бури 31 декабря: будут ли перед Новым годом?

Магнитные бури 31 декабря: будут ли перед Новым годом?

Во субботу, 31 декабря 2022 года, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Значит, как минимум, небольшая магнитная буря нам обеспечена.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Поэтому метеозависимым людям в этот день следует внимательно отнестись к своему здоровью.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, также могут обостриться хронические заболевания.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм:

  • проверить есть ли в домашней аптечке все необходимые препараты на случай обострения хронических болезней;
  • соблюдать правила здорового образа жизни: правильно питаться, много гулять пешком, двигаться;
  • полноценно отдыхать и спать;
  • пить больше обычной негазированной воды (особенно актуально летом), травяного чая. А вот от кофе и особенно алкоголя на период магнитных бурь лучше отказаться;
  • избегать стрессов (конечно, насколько это вообще возможно в условиях войны).
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Редакция ПРОФИЛЬ

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